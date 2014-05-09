США ввели санкции против российского банка из-за Сирии

Минфин США в четверг включил российский ОАО МАБ "Темпбанк"и председателя его правления Михаила Гаглоева в санкционный список по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Кроме того в списке фигурируют шесть сирийских чиновников и две сирийские нефтяные компании.

Ранее президент США Барак Обама заявил, о решении на год продлить санкции против Сирии, где с марта 2011 года не прекращается кровопролитный конфликт.

В частности, продлевается запрет на экспорт и реэкспорт ряда сирийских товаров, и США продолжат блокировать активы ряда сирийских чиновников, которые смогут обнаружить.

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В письме к конгрессу президент США вновь обвинил сирийские власти в применении химического оружия, поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела соседнего Ливана.

По данным ООН, около 150 тысяч человек погибли в результате трехлетнего гражданского конфликта в Сирии.