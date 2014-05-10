G7 готовит план поддержки Украины на случай ''газовой войны'' с РФ

По словам министра энергетики Великобритании Эда Дэйви такой план могут подготовить уже к следующему месяцу, пишет gordonua.com со ссылкой на Independent.

Также сообщается, что G7 уже принял план по сокращению энергетической зависимости от России. По мнению Дэйви, западные страны осознают важность "предотвращения угрозы" со стороны Кремля.

Среди планов G7 по увеличению энергоэффективности строительство терминалов для использования сжиженного газа, расширение сети трубопроводов, а также снятие со стороны США ограничений на экспорт сланцевого газа.

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"Диверсификация источников и маршрутов для ископаемых видов топлива является важной. Ни одна страна не должна зависеть полностью от одного поставщика. Не должно быть так, что энергия может быть использована как средство политического воздействия или угроза безопасности", – уверены на Западе.