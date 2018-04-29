Баланс недели: долгожданные деньги МВФ и новые счета за газ

Ключевым событием минувшей недели стало получение Украиной первого транша Международного валютного фонда в размере 3,2 млрд долл. в рамках выполнения одобренной в конце апреля двухлетней программы сотрудничества stand-by. В целом, предполагается кредитование экономики нашей страны в объеме более 17 млрд долл.

Более 3 млрд долл. из полученных средств уже были зачислены в золотовалютные резервы Национального банка, которые, согласно обновленной статистике, выросли с 14 млрд грн до 17 млрд грн. Часть средств, по информации Министерства финансов, будет использована для «поддержки» государственного бюджета и погашения долгов. В частности, глава представительства Фонда в Украине Жером Ваше отметил, что программа кредитования Украины позволяет правительству выполнять свои долговые обязательства, в том числе рассчитываться с российским «Газпромом» за потребленный газ.

«Программа сформирована таким образом, что она позволяет правительству выполнять свои обязательства, в том числе по газу», - сказал Ваше.

За использование первого транша Украина должна отчитаться через два месяца и только после этого ожидать следующий.

«Следующий транш будет зависеть от того, как правительство распорядится полученными деньгами. Такая экспертиза будет проведена в конце июня - начале июля. По ее результатам в конце июля будет принято соответствующее решение», - пояснил Ваше. Таким образом, в случае успешной реализации программы Украина получит второй транш кредита в размере 1,417 млрд долл. в июле, третий и четвертый транши в таком же объеме - в сентябре и декабре текущего года. В течение 2014 года Украина сможет получить еще 4,251 млрд долл. кредитных средств Фонда.

Деньги МВФ предоставляет, согласно достигнутым договоренностям, под 3% годовых. Украина еще должна будет выплатить единоразовую комиссию (за резервирование средств), которая составляет 0,15% и возвращается пропорционально полученным деньгам, а также ставку сервисного сбора в размере 0,5% от суммы транша. При этом три года после получения транша Украина будет платить только проценты раз в квартал. Затем в течение двух лет ежеквартально нужно будет погашать основную сумму транша равными частями. Для сравнения: Россия предоставляла Украине средства под 5% годовых с погашением через два года после получения первого транша, а Минфин в начале прошлого года размещал 10-летние рыночные еврооблигации под 7,5%.

Эксперты оценивают условия МВФ как очень выгодные, при этом рекомендуют правительству разработать четкий механизм управления пакетом полученной финпомощи, чтобы средства использовались по назначению. Они приводят в пример Португалию, которая после трехлетней поддержки Фонда и ЕС официально вышла из международной антикризисной программы и не нуждается больше в дополнительной помощи кредиторов. После реализации предложенных реформ страна находится в процессе восстановления экономики, безработица сокращается на фоне повышения конкурентоспособности и оздоровления государственных финансов. В Украине же ранее ни одно правительство фактически до конца не выполняло требования МВФ: как правило, сотрудничество завершалось после первого-второго траншей. Остается надеяться, что наша страна таки пройдет антикризисный путь и начнет демонстрировать экономический рост.

В ожидании «чуда»

Экономические показатели, которые были опубликованы на минувшей неделе, пока не вызывают оптимизма. Рост потребительских цен в апреле, по сравнению с мартом, ускорился в 1,5 раза и составил 3,3%, в годовом выражении инфляция ускорилась до 6,9% с 3,4% в предыдущем месяце, побив рекорд самого высокого показателя роста цен за последние 6 лет.

Основным драйвером роста цен в прошлом месяце традиционно стали лекарства, продукты питания и бензин, стоимость которых наиболее зависима от курсовых колебаний. Цены на продукты питания поднялись, по оценкам Госстата, на 4,2%, топливо подорожало на 18,1%, стоимость лекарств выросла более чем на 9%.

Апрельский скачок цен превысил ожидания экспертов. По мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращия, основным фактором, влияющим на инфляцию в этом месяце, стала динамика обменного курса гривни. «Импортеры, понаблюдав за гривней, опускающейся ниже 13 грн/долл., не спешили корректировать цены после укрепления нацвалюты», - отмечает эксперт.

В свою очередь, аналитики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) объясняют ускорение инфляции ростом денежной массы в апреле в результате мощного изъятия депозитов из банковской системы, а также подорожанием импортных товаров вследствие девальвации нацвалюты. По мнению МЦПИ, до конца года Украине не избежать ускорения инфляции до 15,4%.

Аналитики отмечают: если курс гривни стабилизируется, то это предотвратит дальнейший рост цен на импортные продукты, но ждать замедления инфляции в мае не стоит в связи с подорожанием газа для потребителей с 1 мая на 50%.

Курс гривни, вопреки позитивным новостям от МВФ, на минувшей неделе так и не упал ниже отметки 11,66 грн/долл. Валютный рынок пока не отреагировал на решение Фонда о выделении первого транша. Но эксперты настроены оптимистически и ожидают, что до конца месяца гривня постепенно укрепится до уровня 10-11 грн/долл. В то же время, негативное влияние на курс нацвалюты может оказать дальнейшая политическая дестабилизация и, по прогнозам МВФ, при новых внешних потрясениях гривня будет обесцениваться и далее, до уровня 12-13 грн/долл.

Предоплата за газ

На минувшей неделе Украина должна была заплатить «Газпрому» за апрельский газ по новой цене. По данным российского монополиста, задолженность Украины на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл., а уже на 8 апреля сумма увеличилась до 3,508 млрд долл. «Срок оплаты за апрель прошел, платежей нет никаких, просроченный долг Украины за российский газ увеличился до 3,508 млрд долларов», - сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Российская сторона предъявила ультиматум: если оплата не будет проведена, то 16 мая «Газпром» переведет Украину на предоплату и выставит счет уже за июньский газ, который Украина должна будет погасить до конца текущего месяца. Фактические поставки газа будут осуществляться в объемах, соответствующих сумме оплаты, внесенной украинской стороной до 31 мая.

«В соответствии с пунктами 5.1.5 и 5.8 контракта на поставку газа от 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», неисполнение обязательств влечет за собой автоматический переход с 1 июня 2014 года к поставкам газа в Украину в режиме предоплаты», - говорится в сообщении Министерства энергетики РФ со ссылкой на министра Александра Новака.

Тем не менее, эксперты считают, что «Газпром» по контракту от 2009 года переводить «Нафтогаз» на авансовые платежи не имеет права из-за наличия спорного долга.

«Если есть спорная задолженность, то «Нафтогаз» не может, с юридической точки зрения, считаться стороной, которая не должным образом исполняет свои обязательства по оплате по контракту. Сначала задолженность должна быть сторонами согласована, она должна быть зафиксирована и лишь тогда, в случае ее неуплаты, можно вести речь о задействовании контрактного механизма по предоплате», - прокомментировал ситуацию партнер международной консалтинговой компании Grand Thornton Александр Малиновский.

Примечательно, что Украина не отказывается от взятых обязательств и готова в течение 10 дней погасить перед РФ все долги за газ, но по старой стоимости - 268,5 долл. за тыс. куб. м.

«Как только такая цена будет установлена и будет подписано дополнительное соглашение, Украина на протяжении 10 дней готова погасить все задолженности, в том числе и те, которые были сделаны прошлым правительством», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк. Он также отметил, что Украина начала предарбитражную процедуру урегулирования спора с «Газпромом».

«Мы начали предарбитражную процедуру о регулировании спора. Российский «Газпром» получил претензию от украинской компании, в которой есть четкий перечень тех требований, которые, мы считаем, являются законными, и российский «Газпром» должен пойти навстречу», - сказал Яценюк, добавив, что российский монополист должен понять, что использовать газ как политическое оружие в отношении Украины неприемлемо.

«Если мы достигнем согласия по истечении 30 дней, значит, мы не будем в суде. Если такое согласие не будет достигнуто, то осталось 24 дня и мы встретимся с «Газпромом» в Стокгольме, в арбитражном суде», - подчеркнул Яценюк.

Уже на следующей неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа – ЕС, Россия, Украина – для выработки предложений по разрешению газовой ситуации. Предыдущая встреча не дала никаких результатов, может нынешняя закончится позитивом.

Ксения Обуховская (УНИАН)