Глава МИД Швеции: оккупированный Крым должен быть закрыт для бизнеса

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что Крым должен быть закрыт для любого бизнеса, если он не одобрен украинскими властями.

Об этом он написал на свои странице в Тwitter.

"Крым - украинская территория, оккупированная Россией. Она должна быть закрыта для любого законного бизнеса или другой деятельности, не рекомендованной Киевом", - написал глава МИД Швеции.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины 6 мая 2014 года приняло решение (временно до окончания оккупации) прекратить дальнейшую деятельность украинских банковских учреждений и их обособленных подразделений на территории АР Крым.

21 марта президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма в состав РФ на основе незаконного "референдума", проведенного 16 марта самопровозглашенными властями АРК и Севастополя.

Украинские власти и международное сообщество не признают итогов референдума.