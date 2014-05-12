Российский рубль продолжает падать

Доллар к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:05 мск понедельника вырос на 21 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и составил 35,25 руб, сообщает ИТАР-ТАСС.

Евро подешевел к рублю на 2 копейки до 48,51 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, увеличилась на 10 копеек и составила 41,21 руб.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 мая, рынок акций в России и курс рубля отреагировали резким падением на сообщение о том, что террористы не будут переносить незаконный "референдум" о статусе регионов в Донецкой и Луганской областях, что предлагал Путин. Так, рубль по отношению к доллару снизился на 20 копеек