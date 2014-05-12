Доллар на межбанке снова вырос до 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6500/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,0395/16,5240.

Цены на российскую валюту понизились до 0,3309/0,3409.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3770/72.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей торговой сессии в четверг, 8 мая, торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,9500, к 12:00 цены снизились до 11,6600/11,7700. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 11,7000/11,8500.

Рынок евро-гривня 8 мая открылся котировками 16,2885/16,6390, к 12:00 цены ушли вниз до 16,2485/16,4080. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,3105/16,5255.