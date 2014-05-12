Спрос на валюту в России резко вырос из-за агрессии Путина против Украины – СМИ

Спрос на валюту в Российской Федерации в условиях крупнейшего со времен "холодной войны" кризиса в отношениях России и Запада из-за событий в Украине вырос в марте текущего года до максимального значения с января 2009 года.

Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на данные российского центробанка.

Спрос на валюту в долларовом эквиваленте в марте вырос до 14,9 млрд долл., что в 1,5 раза больше, чем в феврале.

Агентство отмечает, что такой большой спрос в стране наблюдался только после разразившегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса, а причиной такого всплеска спроса на валюту стало заявление президента России Владимира Путина о возможности ввода российских войск в Украину.

Россияне также забрали с банков рекордные 6,9 млрд долларовых депозитов, составляющих почти половину всех валютных банковских сбережений.

По расчетам агентства, российский рубль за первый квартал текущего года подешевел к доллару уже на 9%, а падение к евро составило около 8%.

Как сообщал УНИАН, в начале сегодняшних торгов к 10.05 мск доллар подорожал на 21 копейку - до 35,25 руб.

Россия после смены власти в Украине в феврале текущего года в марте захватила и включила в состав РФ Крым, что спровоцировало введение Западом санкций против ряда российских чиновников и компаний.

На Западе считают, что Россия также поддерживает сепаратистов в юго-восточных областях Украины, благодаря которым хочет включить в свой состав и другие украинские территории, и угрожают введением дальнейших санкций за такие действия.