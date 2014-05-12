Дефицит сводного бюджета Украины без учета "Нафтогаза" составил 0%

Дефицит сводного бюджета, без учета дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», в январе-апреле 2014 года составил 0%, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Дефицит сводного бюджета – это государственный бюджет, местные бюджеты, без учета, подчеркиваю, дефицита НАК «Нафтогаз», - мы имеем 0%», - сказал министр.

В то же время, по его словам, дефицит бюджета с учетом дефицита «Нафтогаза» составляет 1,5%. «С учетом «Нафтогаза» дефицит составляет 1,5%», - сказал Шлапак.

Также министр сообщил, что роспись госбюджета выполнена на 100,3%.

При этом он отметил, что выполнение бюджета стало возможным благодаря помощи Национального банка. «Если бы Национальный банк не подставил нам плечо, мы бы не выполнили бюджет», - сказал Шлапак.

Он также сообщил, что правительство продолжает полное финансирование защищенных статей бюджета, включая финансирование расходов на оборону, но финансирование незащищенных статей идет, по словам Шлапака, несколько сложнее. Кроме того, по информации министра, бюджет продолжает кредитовать Пенсионный фонд. «Общий размер ссуд – более 53 млрд грн», - сказал Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, по информации Госказначейства, за январь-апрель 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 120,4 млрд грн, что на 13,5%, или 14,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-марта 2014 года составил 4,133 млрд грн, что на 8,6%, или на 360 млн грн, меньше дефицита за аналогичный период 2013 года в размере 4,523 млрд грн.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн - до 372,9 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн - до 437,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.