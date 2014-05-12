Шлапак рассказал, на что потратят деньги от международных финорганизаций

Средства международных финансовых организаций, которые уже поступили и еще поступят в Украину, будут использованы для погашения внешних обязательств, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы не потратили ни цента из средств, которые пришли в бюджет. Мы вместе с партнерами посчитали так, чтобы их средств хватило на выполнение внешних обязательств (правительства Украины – УНИАН). Мы не хотим брать дополнительные деньги, делать долги», - сказал Шлапак.

При этом он отметил, что правительство не планирует выходить на валютный рынок для покупки валюты с целью выполнения обязательств.

Ранее Шлапак отмечал, что Украина до конца года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством.

После получения первого транша кредита от МВФ золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли до 17,3 млрд долл. с 14,226 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.