ЕБРР поможет Украине создать институт бизнес-омбудсмена

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум был подписан при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и президента ЕБРР Суми Чакрабарти.

Комментируя подписание документа, Яценюк отметил, что создание института поддержки бизнеса, института бизнес-омбудсмена, – это крайне важный шаг.

«Что это означает для бизнеса и инвесторов? Это означает, что у них будет независимый человек, который получит право публично обратиться в правительство, если будут установлены факты на таможне, в налоговой, государственных регуляторах – там, где будут нарушаться права бизнесменов, – сказал Яценюк. – А для инвесторов это означает, что миллиардные средства, которые будут вложены в экономику Украины, будут использоваться прозрачно, а проявления коррупции будут минимизированы. Что это означает для правительства? У правительства появился публичный критик и помощник».

В свою очередь, президент ЕБРР отметил: «Я рад поставить свою подпись под меморандумом. Мы начинаем украинскую антикоррупционную инициативу, и эта работа была бы невозможной без сотрудничества со всеми участниками процесса и намерений нового правительства реализовать идеи, изложенные в меморандуме».

По словам Чакрабарти, сегодня нельзя не учитывать всех реалий развития ситуации в Украине, потому именно сейчас важно начать активную работу по преодолению коррупции в стране ради экономического развития и формирования благоприятного инвестиционного климата. В этой связи формирование независимого института поддержки бизнеса, который будет аккумулировать мнение бизнеса в Украине, включая жалобы на ведение бизнеса и предложения по улучшению деловой активности, станет ключевой целью.

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«Сегодня мы хотим не только видеть успешную реализацию конкретных проектов банка в Украине. Мы хотим видеть успех всех трансформаций, которые Украина делает на своем пути, – отметил глава ЕБРР. – Для нас Украина стала символом преобразований, которые происходят в регионе в целом. Мы готовы к сотрудничеству с правительством, у нас хорошая секторальная база поддержки и сотрудничества и мы будем развивать это и дальше».

Справка УНИАН. Вопрос преодоления коррупции в Украине стал активно обсуждаться специалистами ЕБРР в апреле 2013 года, когда в Украину прибыла миссия банка с целью проведения ряда встреч с представителями власти и поиска наиболее эффективных мер по борьбе со взяточничеством. Президент ЕБРР Суми Чакрабарти тогда отмечал, что публичность в сфере антикоррупционных мер не является для банка привычным явлением, однако ситуация с коррупцией в Украине достигла такого уровня, что Совет директоров ЕБРР уполномочил руководство банка донести необходимые решения до руководства Украины.

Миссия ЕБРР в ходе своей работы в Украине провела ряд встреч с представителями власти, включая Министерство доходов и сборов, где обсуждался вопрос преодоления коррупции на таможне. Однако, несмотря на заявленную важность работы, существенных и эффективных договоренностей по преодолению коррупции в Украине по итогам 2013 года стороны так и не достигли.

В феврале 2014 года Федерация работодателей Украины отмечала, что объем взяток, которые бизнес был вынужден платить украинским чиновникам, достиг показателя в 160 млрд грн в год.