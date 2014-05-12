Россия хочет прекратить хождение гривни в Крыму уже с 1 июня

Госдума России намерена принять поправку, согласно которой хождение гривни на территории Крыма и Севастополя завершится 1 июня 2014 года.

Об этом заявил журналистам председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, передает Прайм.

Он сообщил, что 14 мая Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, вносящий изменения в закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", внесенный президентом РФ.

"В поправках ко второму чтению предлагается сократить срок хождения гривны на территории Республики Крым и Севастополя до 1 июня 2014 года" - отметил спикер Госдумы. "И также устанавливается норма, в соответствии с которой вводится обязательность действия актов Центрального банка России на территории Республики Крым и города Севастополя", - проинформировал Нарышкин.

Напомним, согласно принятому закону о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, одновременно хождение в аннексированной республике рубля и гривни допускается до 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, с 6 мая в Крыму все безналичные операции осуществляются только в официальной валюте России – рублях.

Также 6 мая Нацбанк решил приостановить работу украинских банков в Крыму и городе Севастополь временно – «до окончания оккупации».

Еще с марта украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Самопровозглашенное правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.

