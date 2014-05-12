ЕС включил в санкционный список еще 13 человек и 2 компании
До 12 мая в черный список ЕС входили 48 человек
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел расширил на 13 лиц список российских власть предержащих, против которых действуют санкции о замораживании активов и запрете на въезд из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Об этом УНИАН сообщил европейский дипломатический источник в кулуарах Совета ЕС.
"В список добавлены еще тринадцать фамилий и две компании. Он будет опубликован позже сегодня", - сказал собеседник агентства.
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Таким образом, в рамках второй фазы санкций ЕС список увеличен до 61 лица, чьи активы на территории ЕС заморожены и которым запрещен въезд в Европу.
ЕС сейчас не готов переходить к третьей фазе санкций, которая предусматривает широкие ограничительные меры против России экономического плана. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что ЕС может перейти к третьей фазе санкций, если Россия будет срывать проведение президентских выборов в Украине 25 мая.