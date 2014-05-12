Доллар на закрытии межбанка снизился до 11,80 грн

В понедельник, 12 мая, на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту стабилизировались.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 11,6500/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,7000/12,0000.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,7000/11,8000.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей торговой сессии в четверг, 8 мая, торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,9500, к 12:00 цены снизились до 11,6600/11,7700.

К закрытию торгов на межбанке 8 мая ценовые уровни повысились до 11,7000/11,8500.