Минфин оценивает самодостаточность Донецкой области в 39,8%, Луганской - в 44,1%

Министерство финансов Украины оценивает способность Донецкой и Луганской областей самостоятельно обеспечивать свои потребности по итогам 2013 года в 39,8% и 44,1% соответственно. Об этом в ходе брифинга сообщил министр финансов Александр Шлапак.

«Мы имеем по доходам в 2013 году по Донецкой области 16,3 млрд грн, в то же время расходы на уровне 41 млрд грн. Таким образом, на 39,8% составляет самодостаточность Донецкого региона. Это для тех, кто заявляет, что Донецк кормит Украину”, - сказал он.

Министр добавил, что самодостаточность Донецкого региона начиная с 2011 года постоянно падает.

“Луганская область в 2013 году получила 9,4 млрд грн, общее финансирование составило 21,3 млрд грн, то есть почти 12 млрд грн Луганщина получила со стороны государственного бюджета. Самодостаточность региона составляет 44,1%”, - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

Они утверждают, что за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовали 89% граждан, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

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В соответствии с украинским законодательством упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, а также США и другие страны мира.