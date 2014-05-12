ЕС вводит санкции против крымских компаний, конфискованных у Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах Совета ЕС, обнародованных после заседания при участии глав дипломатий 28 стран-членов.

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"В свете недавних событий и при отсутствии шагов по деэскалации, Совет решил расширить критерии в отношении лиц и компаний, на которые распространяются запрет на въезд и замораживание активов. Это касается лиц, ответственных за активную поддержку действий или политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или стабильность или безопасность в Украине, или препятствуют работе международных организаций в Украине", - говорится в выводах.

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"... это касается действий относительно юридических лиц, предприятий или учреждений в Крыму или Севастополе, чьи права собственности были переданы в противоречии с украинским законодательством, юридических лиц, или предприятий, или учреждений, которые получили выгоду при передаче прав собственности", - говорится в пункте 9 выводов.