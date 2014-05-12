Минфин считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл.

Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил министр финансов Александр Шлапак.

"Для сбалансирования по торговым потокам товарами и услугами для Украины достаточен курс 11 грн за доллар в среднем по году. Мы считаем, что это тот объективный курс, который должен был бы быть", - сказал он.

Министр отметил, что повышение курса сегодня объясняется реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

Читайте такжеДоллар на закрытии межбанка снизился до 11,80 грн

Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

Читайте такжеМВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.