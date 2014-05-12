В июне Украину посетит миссия МВФ
Министерство не согласно с озвученным МВФ прогнозом падения украинской экономики в 2014 году на уровне 5%
Оценочная миссия Международного валютного фонда прибудет в нашу страну в июне, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе брифинга.
«Оценочная миссия МВФ приедет к нам в июне. Именно тогда мы обсудим вопрос выполнения бюджета и оценки ВВП», - сказал Шлапак.
Он отметил, что министерство не согласно с озвученным МВФ прогнозом падения украинской экономики в 2014 году на уровне 5%.
Министр финансов подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с представителями МВФ в июне во время визита миссии Фонда в Украине.
При этом он добавил, что вопрос пересмотра параметров госбюджета пока не стоит.
Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках выполнения ранее одобренной двухлетней программы сотрудничества.
Читайте такжеПервый транш кредита МВФ пополнил золотовалютные резервы до $17,3 млрд
Двухлетняя программа сотрудничества Украины и МВФ, предполагающая кредитование экономики Украины в объеме 17 млрд долл., была одобрена советом директоров Фонда в ночь на 1 мая текущего года.