В июне Украину посетит миссия МВФ

Оценочная миссия Международного валютного фонда прибудет в нашу страну в июне, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе брифинга.

«Оценочная миссия МВФ приедет к нам в июне. Именно тогда мы обсудим вопрос выполнения бюджета и оценки ВВП», - сказал Шлапак.

Он отметил, что министерство не согласно с озвученным МВФ прогнозом падения украинской экономики в 2014 году на уровне 5%.

Министр финансов подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с представителями МВФ в июне во время визита миссии Фонда в Украине.

При этом он добавил, что вопрос пересмотра параметров госбюджета пока не стоит.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках выполнения ранее одобренной двухлетней программы сотрудничества.

Читайте такжеПервый транш кредита МВФ пополнил золотовалютные резервы до $17,3 млрд

Двухлетняя программа сотрудничества Украины и МВФ, предполагающая кредитование экономики Украины в объеме 17 млрд долл., была одобрена советом директоров Фонда в ночь на 1 мая текущего года.