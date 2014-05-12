Глава МВФ считает, что Украине нужно дать больше денег

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что украинский кризис может обернуться негативными последствиями для всей мировой экономики.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает DW.

По словам Лагард, конфликт может негативным образом сказаться на международной торговле и финансовых потоках, а также энергоснабжении в Европе.

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Он заключает в себе риски, "которые очень сложно измерить и которые самым непредсказуемым образом могут отразиться на других странах", сказала Лагард.

Конфликт вокруг Украины, по мнению Лагард, будет иметь негативные последствия для международной торговли, иностранных инвестиций, а также для международных потоков капитала и энергоснабжения в Европе.

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Одновременно глава организации отметила, что Украине необходима финансовая помощь, превышающая 17 млрд долл., которые уже пообещал МВФ. Киев должны поддержать иностранные государства и другие финансовые организации, считает Лагард. У международного сообщества "совсем нет другого выбора", заявила она.