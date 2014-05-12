Завтра ЕС собирается утвердить помощь Украине в 1 миллиард евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем, который прибыл в Киев по приглашению главы правительства.

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"Завтра весь состав украинского правительства отбывает в Брюссель на историческое совместное заседание Украины и Еврокомиссии. Мы ожидаем завтра подписание важных документов, в том числе и документов о выделении миллиардной макрофинансовой помощи Украине", - сказал премьер.