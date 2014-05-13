Оккупационные власти заблокировали в Крыму 4,6 млрд гривень НБУ

Оккупационные власти Крыма захватили здание Главного управления Национального банка Украины (НБУ), заблокировав активы центрального банка страны на 4,6 млрд грн, в том числе наличные средства на 3,9 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

"Поздно вечером 8 мая этого года группа вооруженных лиц прибыла к зданию Главного управления НБУ в АР Крым и заблокировала его деятельность... Блокирование работы крымского подразделения Нацбанка сделало невозможным осуществление выплат социальной помощи украинским гражданам, в том числе материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что среди блокирующих были представители так называемого Совета Министров Республики Крым, правоохранительных и судебных органов, которые объяснили свои действия необходимостью выполнения исполнительного листа от 08 мая 2014 года по делу № А83-120/2014 Хозяйственного суда Автономной Республики Крым.

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"Данный исполнительный лист выдан с нарушением требований украинского законодательства и является таким, что не подлежит исполнению Национальным банком", - добавили в регуляторе.

По данным НБУ, учитывая силовой способ выполнения вышеуказанного судебного решения и возможность непредсказуемых последствий для здоровья и жизни работников указанного управления, было принято решение о допуске группы вооруженных лиц, которые совершили опечатывания ряда помещений, в том числе и помещения денежных хранилищ.

Как отмечается в сообщении, неоднократные попытки Нацбанка вывести материальные ценности из указанного территориального управления наталкивались на противодействие оккупационной власти региона.

"Нацбанк оставляет за собой право на судебное урегулирование, возмещение расходов и убытков, причиненных силовыми действиями представителей оккупационных учреждений АР Крым", - говорится в сообщении.

Как известно, действия оккупационной власти в регионе, в частности, принятие законов, по которым украинские банки обязаны исполнять законодательство страны-оккупанта, приостановка деятельности нескольких украинских банков, назначение Центральным банком РФ уполномоченных лиц в соответствующих финансовых учреждениях, уже привели к невозможности осуществления банковской деятельности в регионе, а Национальным банком выполнения своих функций.

