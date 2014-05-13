Россию назвали худшим местом для инвестиций среди крупных рынков

Международные инвесторы назвали российский рынок худшим местом для инвестиций среди восьми крупных мировых экономик, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg, передает Прайм.

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Так считают 56% респондентов. Более 70% опрошенных сказали, что экономическая ситуация в РФ ухудшается, а 45% рекомендовали продавать российские активы на фоне конфликта в Украине, из-за которого США и Евросоюз ввели санкции в отношении России.

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75% респондентов заявили, что пессимистично оценивают последствия политики президента Владимира Путина для инвестиционного климата.

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Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы мировой экономики, хотя и с меньшим по сравнению с началом года из-за кризиса в Украине, опасений по поводу дефляции в Европе и ряда других рисков. «Я бы не сказал, что инвесторы нервничают, но они настроены скептически», - говорит директор BMO Private Bank по инвестициям Джек Эблин, участвующий в управлении активами на $66 миллиардов.

Наиболее привлекательными рынками на перспективу 12 месяцев инвесторы назвали США (44%) и Евросоюз (32%).