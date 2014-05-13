Межбанк открылся ростом доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,7000/11,8900 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне установились на уровне – 16,0970/16,3605 грн/евро, цены на российскую валюту составили – 0,3354/0,3409 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3761/63 (понедельник - 1,3770/72).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 мая, на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту стабилизировались - торги по доллару США открылись котировками 11,6500/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,7000/12,0000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,7000/11,8000.

Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл.

"Для сбалансирования по торговым потокам товарами и услугами для Украины достаточен курс 11 грн за доллар в среднем по году. Мы считаем, что это тот объективный курс, который должен был бы быть", - сказал министр финансов Александр Шлапак.

Министр отметил, что повышение курса сегодня объясняется реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.



