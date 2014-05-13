Меркель сегодня будет говорить об Украине с главами МВФ и ВТО

Руководитель правительства Германии Ангела Меркель обсудит ситуацию в Украине с представителями международных финансовых организаций, сообщает "Немецкая волна".

Как ожидается, Меркель встретится во вторник, 13 мая, с руководителями Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, Всемирного банка Джимом Ен Кимом и Всемирной организации торговли (ВТО) Роберто Азеведо, которые прибудут в Берлин.

На переговорах речь пойдет о том, какой вклад может сделать Запад в стабилизацию ситуации в Украине.

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Накануне, в понедельник, Европейский Союз одобрил очередные санкции, включив в "черный список" ряд российских политиков и ведущих украинских сепаратистов, а также два предприятия.

Одновременно с ограничительными мерами в отношении людей, которые подрывают суверенитет Украины, Запад пытается помочь государству в борьбе с экономическим кризисом. Международный валютный фонд пообещал предоставить кредит Украине в объеме 17 миллиардов долларов, дополнительные миллиарды помощь Киев может получить и от Евросоюза и Всемирного банка.

В то же время Украина получила требование от российского "Газпрома" оплатить заранее поставки газа за июнь, угрожая в случае невыполнения этого требования прекратить с 3 июня поставки энергоносителей.

Запад не прекращает искать возможности для урегулирования конфликта на Востоке Украины. Глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер отправится во вторник в Киев. Накануне он горячо поддержал инициативу ОБСЕ по проведению в Украине на этой неделе национального "круглого стола" с привлечением различных сторон конфликта, проводить который поручено немецкому дипломату Вольфгангу Ішинґеру.

В то же время руководителя украинского правительства Арсения Яценюка ожидают во вторник в Еврокомиссии в Брюсселе. Одна из возможных тем переговоров - введение безвизового режима с ЕС для украинских граждан. Яценюк заявил о намерении обратиться во вторник в Верховную Раду относительно принятия необходимых законопроектов по этому поводу. Если все будет принято вовремя, безвизовый режим с ЕС, как надеются в Киеве, может быть введен с января 2015 года.

