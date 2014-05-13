Рада приняла изменения в закон о защите прав инвесторов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Законом в Кодексе законов о труде Украины часть первая статьи 41 дополняется пунктом 5, согласно которому дополнительным основанием расторжения трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях, среди прочего, является прекращение полномочий должностных лиц.

В статью 44 вносятся изменения, согласно которым в случае прекращения трудового договора на основаниях, указанных в пункте 5 части первой статьи 41, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее чем шестимесячный средний заработок.

В часть четвертую статьи 130 вносятся изменения, согласно которым на работников не может быть возложена ответственность за вред, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска, а также за вред, причиненный работником, который находился в состоянии крайней необходимости. Ответственность за не полученную предприятием, учреждением, организацией прибыль может быть возложена лишь на работников, которые являются должностными лицами.

В часть первую статьи 132 вносятся изменения, согласно которым за вред, причиненный предприятию, учреждению, организации при выполнении трудовых обязанностей, работники, кроме работников, которые являются должностными лицами, по вине которых причинен вред, несут материальную ответственность в размере прямого действительного вреда, но не больше своего среднего месячного заработка.

Читайте такжеКабмин приостановил финансирование отечественной промышленностиВ пункте 2 части первой статьи 133 "Случаи ограниченной материальной ответственности работников" определяется, что это касается руководителей предприятий, учреждений, организаций и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений на предприятиях, в учреждениях, организациях и их заместителей - в размере причиненного по их вине вреда, но не больше их среднего месячного заработка, если вред предприятию, учреждению, организации причинен излишними денежными выплатами работникам, неправильной постановкой учета и хранения материальных, денежных или культурных ценностей, не принятием необходимых мер для предотвращения простоев.

В части четвертой статьи 89 Хозяйственного кодекса Украины устанавливается, что должностные лица отвечают за вред, причиненный ими хозяйственному обществу, в пределах и порядке, предусмотренном законом (ранее - и учредительными документами общества).

В часть третью статьи 99 Гражданского кодекса Украины вносятся изменения, согласно которым полномочия члена исполнительного органа могут быть в любое время прекращены или он может быть временно отстранен от выполнения своих полномочий.

В части третьей статьи 51 Закона Украины “Об акционерных обществах” определяется, что порядок работы членов наблюдательного совета и выплаты им вознаграждения определяется данным Законом, уставом общества, положением о наблюдательном совете акционерного общества, а также гражданско-правовым или трудовым договором (контрактом), который заключается с членом наблюдательного совета.