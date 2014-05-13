Подачу отчетности по трансфертному ценообразованию перенесли на полгода

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс и увеличила на полгода – до 1 октября 2014 года – срок подачи отчетности по контролируемым операциям по трансфертному ценообразованию. За принятие проекта закона (№4527) за основу и в целом проголосовал 241 парламентарий при необходимых 226.

Согласно принятому закону, срок подачи отчетности переносится с 1 мая на 1 октября. Также изменен размер штрафов за ошибки в отчетности. Теперь он составляет не 5% от объема контролируемых операций, как предлагалось ранее, а 100 размеров минимальной заработной платы, установленной на начало отчетного года (1218 грн).

«Уплата финансовых санкций (штрафов) не освобождает налогоплательщика от обязательства подачи отчетности по контролируемым операциям», - говорится в законе.

Комментируя принятие закона, его автор, народный депутат Украины Виталий Хомутынник, отметил, что отчетность трансфертного ценообразования - слишком сложная и дорогая нагрузка, как для бизнеса, так и для самих налоговиков, а штрафы «не соответствуют здравому смыслу». «Решение доработать некоторые положения Налогового кодекса было принято после многочисленных обращений бизнеса. Бизнесу дали еще полгода на подготовку отчетности», - отметил парламентарий.

Ранее первый заместитель министра доходов и сборов Украины, куратор налогового направления работы министерства Игорь Билоус отмечал, что нормы закона о трансфертном ценообразовании, вступившие в силу с сентября прошлого года, могут быть упрощены, а предоставление отчетности – отсрочено до конца текущего года. При этом он подчеркивал, что Миндоходов было готово отсрочить предоставление отчетности по трансфертному ценообразованию, которую крупные налогоплательщики должны были начать предоставлять с 1 мая 2014 года.

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Справка УНИАН. Закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Министерством доходов и сборов Украины совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Документ был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

В марте 2014 года министр финансов Александр Шлапак подчеркнул, что Минфин выступает за то, чтобы с 1 мая 2014 года все документы по трансфертному ценообразованию вступили в силу и Минфин начал контролировать этот процесс.

