Доллар на закрытии межбанка остановился на 11,85 грн

Во вторник, 13 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8900, к 12:00 сузился спрэд до 11,7500/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0970/16,3605, к 12:00 цены составили 16,1710/16,3145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3354/0,3409, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3369/0,3398. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3365/0,3394.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 мая, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США закрылись на значениях 11,7000/11,8000.