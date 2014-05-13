В Украине приняли европейский антикоррупционный закон

Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Законом предусмотрено выполнение рекомендаций экспертов Европейской Комиссии относительно совершенствования положений антикоррупционного законодательства, предоставленных в рамках переговоров о либерализации ЕС визового режима для Украины.

Данным законом предусмотрено ужесточить санкции за уголовные коррупционные правонарушения – установлены более жесткие виды наказания за соответствующие правонарушения в отношении как физических, так и юридических лиц.

Кроме того, предусмотрено внедрить внешний контроль относительно деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. В частности, внесены изменения в Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействиях коррупции», которыми полномочия на осуществление проверок достоверности указанных в декларациях сведений возложено на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, а в Законе Украины «О банках и банковской деятельности» закреплено право такого органа получать у банков информацию относительно указанных в декларации сведений при проведении их проверки.

Законом устанавливается административная и дисциплинарная ответственность за представление в декларациях недостоверных сведений.

Также законом предусмотрено усиление гарантий защиты лиц, которые сообщают о коррупционных правонарушениях, в частности в части переложения обязанности доказывания по делам о применении к информаторам репрессивных мероприятий, а также наличия анонимных линий для сообщений о фактах коррупции.

Актом внесены соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно возложения обязанности доказывания правомерности принятых решений или совершенных действий по делам об освобождении, привлечении к дисциплинарной ответственности, применение мер влияния к работнику в связи с его сообщением о коррупционных правонарушениях на ответчика; также внесены изменения в законы «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об обращениях граждан» в части закрепления возможности сообщать о коррупционных правонарушениях анонимно, а также порядка рассмотрения таких сообщений.

Данным законом четко разграничивается компетенция правоохранительных органов, ответственных за борьбу с коррупцией. В развитие положений закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики» относительно сокращения перечня специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, закон «О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины», которыми изъяты полномочия органов доходов и сборов и Военной службы правопорядка в ВСУ на составление протоколов об административных коррупционных правонарушениях.

Читайте такжеЕБРР поможет Украине создать институт бизнес-омбудсменаНормами данного закона предусмотрено обеспечить выполнение рекомендаций GRECO в сфере криминализации коррупции (на сегодняшний день дополнительные шаги необходимы для реализация рекомендаций І, ІІ, и VII GRECO, предоставленных Украине по итогам Третьего раунда оценивания).

Так, законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины в части распространения юрисдикции Украины на иностранцев и лиц без гражданства, которые совершили в соучастии со служебными лицами - гражданами Украины, преступления, связанные с активным и пассивным взяточничеством, злоупотреблением влиянием, или если они совершили такие преступления в отношении указанных служебных лиц или наоборот; дополнение объективной стороны всех преступлений упомянутой категории элементом «обещание»; распространение положений относительно ответственности за активную и пассивную формы подкупа на лиц, которые работают в любом качестве в предприятиях, учреждениях, организациях частного сектора.

Законом также внесены изменения в Уголовный кодекс Украины во исполнение рекомендации европейских экспертов относительно обеспечения специальной конфискации по предикатным преступлениям.