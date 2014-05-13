Проблемный «Реал Банк» Курченко хотят ликвидировать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ликвидации проблемного «Реал Банка», в котором с 3 марта была введена временная администрация, сообщается на сайте Фонда.

«В связи с тем, что в результате проведенного поиска потенциальных инвесторов ни у одного из потенциальных инвесторов не было выявлено намерения принять участие в выведении Публичного акционерного общества «Реал Банк» с рынка, Фондом было принято решение, что наименее затратным для Фонда способом вывода «Реал Банка» с рынка является его ликвидация с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая необходимость завершения Фондом полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка, с 12 мая 2014 года приостановились выплаты средств вкладчикам «Реал Банка» через отделения «УкрСиббанка».

Одновременно Фонд сообщает, что выплаты средств вкладчикам «Реал Банка» возобновятся через семь дней со дня принятия Национальным банком Украины решения об отзыве у данного финучреждения банковской лицензии и ликвидации банка и будут осуществляться вкладчикам независимо от срока окончания действия договора. Национальный банк Украины обязан принять решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в течение пяти дней со дня получения предложения Фонда о ликвидации.

Читайте такжеНа счетах фиктивных компаний в банке Курченко арестовано более 600 млн гривень Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 3 марта ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке» на основании решений Национального банка Украины о признании этих банков неплатежеспособными.

«Реал Банк» работает на рынке Украины с 1990 года. По информации Национального банка, никто из его акционеров не владеет пакетом более 10% акций.

По сведениям СМИ, группа компаний ВЕТЭК является ключевым инвестором «Реал Банка»

Группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.