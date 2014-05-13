Евросоюз согласился дать Украине кредит в 1 млрд евро

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране кредита в размере 1 млрд евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 миллионов евро и погашаться на протяжении 15 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, меморандум подписан во время совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии, которое проходило под председательством премьер-министра Арсения Яценюка и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.

От украинской стороны подпись под меморандумом поставил министр финансов Украины Александр Шлапак.

Читайте такжеЕС до конца мая хочет решить вопрос предоплаты Украиной российского газаТакже подписано кредитное соглашение, которое определяет Национальный банк Украины в качестве заемщика средств. Первый транш в 500 миллионов евро будет выделен после вступления в силу меморандума и кредитного соглашения - это произойдет после ратификации документов Верховной Радой Украины. Второй транш - по результатам оценки выполнения программы кредитования.

Срок погашения кредита - 15 лет. Ранее выделение Киеву этих средств утвердили Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент.

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты (в них входит 1 миллиард евро, который предоставляется в соответствии с подписанным сегодня меморандумом), 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд поступят от Европейского инвестиционного банка.