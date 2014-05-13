ЕC дает Украине 365 млн евро на реформы и развитие демократии

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о выделении Киеву помощи в размере 365 миллионов евро на осуществление политических и экономических реформ, а также развитие гражданского общества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соглашение подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк после совместного заседания правительства Украины и Европейской Комиссии.

Согласно договору, 355 миллионов евро выделяются на помощь украинским реформам, а 10 миллионов евро - на развитие гражданского общества в Украине.

Первый транш размером 250 млн евро будет выделен вскоре после подписания соглашения.

Эти средства являются частью пакета в 1,4 млрд евро, которые составляют помощь ЕС Украине в добавление к 1,6 млрд евро кредитов, о чем было решено в марте, когда ЕС объявил об общем пакете помощи Киеву в размере 11 миллиардов евро.

Читайте такжеЕвросоюз согласился дать Украине кредит в 1 млрд евроКак сообщал УНИАН, в конце апреля с.г. Европейская комиссия в рамках предоставления финансовой и консультационной помощи Украине на пути проведения политических и экономических реформ заявила о намерении выделить Украине специальный пакет финансовой помощи объемом 365 млн евро, которые будут направлены на борьбу с коррупцией, на конституционную реформу, реформу избирательного законодательства и судебную реформу.

«В ответ на мобилизацию помощи в сфере стабилизации и развития Украины Европейская комиссия сегодня приняла решение предоставить специальный пакет объемом 365 млн евро. Этот пакет позволит стране ускорить развитие гражданского общества, а также проведение демократических реформ, включая социально-экономические преобразования», - отмечалось в сообщении ЕК.

Согласно сообщению, средства будут распределены таким образом: 355 млн евро будет направлено на решение краткосрочных финансовых проблем правительства, а также продвижение политической интеграции с Евросоюзом в рамках выполнения договоренностей по Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Остальные 10 млн евро будет выделено на проекты по становлению гражданского общества и техническую помощь.