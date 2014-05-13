Больше всего за месяц выросли цены в Одесской и Луганской областях - Госстат

Наибольший уровень инфляции в апреле 2014 года по сравнению с мартом 2014 года зафиксирован в Одесской и Луганской областях, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Одесской области ускорилась в апреле по сравнению с мартом до 4,0% с 2,3%, в Луганской области - до 3,9% с 2,0%.

По данным Госстата, в Киевской области зафиксирована инфляция на уровне 3,8%, во Львовской - на уровне 3,7%, Тернопольской и Запорожской — 3,6%. Наименьший уровень инфляции зафиксирован в Винницкой области на уровне 2,7%, Херсонской — 2,8%.

Читайте такжеИнфляция за месяц ускорилась в 1,5 разаСогласно данным ведомства, в апреле против марта 2014 года продукты питания больше всего подорожали во Львовской области - на 5,3%, транспорт - в Волынской области на 12,2%, отдых и культура - в Житомирской области на 5,2%, одежда и обувь - в Запорожской области - на 6,3%

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле по сравнению с мартом 2014 года составила 3,3%, ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза. В годовом выражении (против апреля 2013 года) инфляция ускорилась до 6,9%, с начала 2014 года (апрель 2014 года к декабрю 2013 года) - до 6,4%.