Рост экономики можно обеспечить за счет обновления инфраструктуры – Андрей Черников

Наращивать рост производств в кризис – реально. Так, например, «Лугансктепловоз» при общем спаде в прошлом году в украинской промышленности наращивал производство, правда, в основном за счет экспорта. Сегодня поднять экономику можно за счет инвестиций во внутренний рынок – расти есть куда. Так, по данным «Укрзализныци» изношенность железнодорожного транспорта Украины на сегодняшний день достигла своего максимального значения — в рамках 70-90%.

Директор компании «Премьер Лизинг» Андрей Черников отмечает, что сегодня тот момент, когда именно государство должно принять правильную программу для выхода экономики из кризиса. «Наша компания, например, инициировала разрыв договоров с Одесской, Донецкой и Львовской железной дорогой. Не потому что мы не можем выполнить обязательства, мы можем, но из-за падения национальной валюты по объективным причинам производитель уже не может поставить продукцию по ценам, указанным в договоре – стоимость одного электровоза сейчас выходит до 12-15% дороже. Поэтому сейчас будет правильно для «Укрзализныци» провести повторный тендер. Мы готовы участвовать в новом тендере и сможем предложить сопоставимую предыдущим договорам ставку», - отметил он.

Напомним, в прошлом году Донецкая, Львовская и Одесская железные дороги по результатам проведенной процедуры государственных закупок услуг финансового лизинга на приобретение электровозов подписали договоры с ООО "Премьер Лизинг" на поставку 350 локомотивов в рамках выполнения программы обновления локомотивного парка более чем на 22 млрд грн. Договоры с лизингодателем на приобретение локомотивов заключены сроком на семь лет с выплатой 9,5% годовых.

При этом, по данным Государственной службы статистики Украины, индекс цен производителей промышленной продукции в стране только за один месяц вырос на 6,1%. «По отношению к апрелю 2013 г. индекс цен производителей промпродукции вырос на 7,5%, к декабрю 2013 г. - 9,2%. При этом в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 12%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 11,8%. Инфляция к марту 2013 г. составила 6,9%, к декабрю 2013 г. - 6,4%», - говорится в сообщении Госкомстата.

На сегодняшний день финансовый лизинг, пожалуй, единственный инструмент, позволяющий развивать транспортную инфраструктуру, поскольку банковский сектор находится в глубоко кризисном состоянии и практически не кредитует бизнес, а суверенный рейтинг Украины не позволяет государственным компаниям на выгодных условиях выходить на международные рынки капитала. При этом в схеме финансового лизинга все накладные расходы, как например, страхование, ложатся на лизингодателя.

Напомним, ранее Глава Мининфраструктуры Максим Бурбак выступил за обновление подвижного состава железных дорог техникой производства отечественных машиностроителей. "Я вижу обновление подвижного состава через призму закупки не за границей, но размещения заказов у наших отечественных производителей", — отметил он.

Он также сообщил, что при обновлении подвижного состава будут рассматриваться механизмы лизинга и привлечения кредитов.