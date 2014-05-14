Украина выпустит пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США

Украина намерена в ближайшее время выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл., говорится в постановлении правительства, размещенном в газете «Урядовый курьер» от 14 мая.

Согласно документу, бумаги выпускаются под гарантии Соединенных штатов Америки, от имени которых действует Агентство США по международному развитию, и в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США.

Срок выпуска облигаций в постановлении не указывается, однако отмечается, что срок погашения облигаций – 16 мая 2019 года, при этом процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 16 ноября и 16 мая, начиная с 16 ноября 2014 года.

«На облигации насчитывается доход по ставке не более 2,9% годовых. Условия размещения облигаций определяются проспектом эмиссии и другими документами», - говорится в постановлении.

В то же время, согласно постановлению, право окончательного определения процентной ставки дохода, который насчитывается по облигациям, закреплено за министром финансов. Рамки определения ставки определяются постановлением и результатами прайсинга. Номинальная стоимость одной облигации определена в 200 тыс. долл. или в большую сумму, кратную 1 тыс. долл.

«Погашение и обслуживание облигаций определяется за счет средств, предусмотренных законом о госбюджете на соответствующий год», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США и оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

В середине апреля министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

Предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

Также в начале мая Международный валютный фонд допускает возможность выпуска Украиной до конца 2014 года евробондов на общую сумму 3 млрд долл. По оценкам МВФ, выпуск бумаг может быть осуществлен тремя сериями по 1 млрд долл. каждая.

Читайте такжеУкраина во второй половине года может выпустить еврооблигации на $3 млрд