Доллар на межбанке вновь пробил отметку в 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 11,7500/12,0000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,1210/16,4665 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3384/0,3456, грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3721/23 (вторник - 1,3761/63).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 мая, торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8900, к 12:00 сузился спрэд до 11,7500/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0970/16,3605, к 12:00 цены составили 16,1710/16,3145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3354/0,3409, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3369/0,3398. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3365/0,3394.

Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл.

"Для сбалансирования по торговым потокам товарами и услугами для Украины достаточен курс 11 грн за доллар в среднем по году. Мы считаем, что это тот объективный курс, который должен был бы быть", - сказал министр финансов Александр Шлапак.

Министр отметил, что повышение курса сегодня объясняется реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.