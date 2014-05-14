Украинцы стали чаще пользоваться платежными картами

Сумма операций с использованием платежных карт в первом квартале 2014 года увеличилась на 29,2% по сравнению с 2013 годом и составила 245,4 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, сумма безналичных платежей в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 59,13% - до 54,28 млрд грн, сумма полученных наличных увеличилась на 22,68% - до 191,15 млрд грн.

За первый квартал 2014 года количество активных платежных карт в обращении увеличилось на 3,8% - до 36,934 млн шт, количество банкоматов на 1,1% – до 40,809 тыс. банкоматов, количество терминалов - на 4,07% - до 230,232 тыс. шт.

На 1 апреля 2014 года в Украине зарегистрировано 145 банков - членов карточных платежных систем.

Также сообщается, в региональном разрезе по количеству платежных карт и инфраструктуры их обслуживания, наибольшие показатели по количеству платежных карт, банкоматов и платежных терминалов демонстрируют Киев, Днепропетровская и Донецкая области.

Лидерами по количеству платежных карт и инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 1 апреля 2014 года традиционно стали «ПриватБанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Аваль".

Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в 2013 году увеличилась на 23,5% по сравнению с 2012 годом и составила 916,027 млрд грн. Сумма безналичных платежей увеличились на 73,8% - до 159,138 млрд грн, сумма полученных наличных увеличилась на 16,5% - до 756,889 млрд грн. По состоянию на 1 января 2014 количество активных платежных карт в обращении составило 35, 622 млн шт., что на 2,515 млн шт. больше аналогичного показателя 2012 года. Количество банкоматов за 2013 год увеличилось на 11,6% – до 40,35 тыс. банкоматов, количество терминалов - на 35,9% - до 221,222 тыс. шт.