Минфин утвердил девять рабочих групп, которые перепишут Налоговый кодекс

Министерство финансов Украины утвердило состав девяти рабочих групп, сформированных с целью усовершенствования норм Налогового кодекса Украины, говорится в сообщении министерства, размещенном на сайте.

В частности, 9 группы разбиты по направлениям – «администрирование налогов и сборов», «налог на прибыль предприятий», «налог на доходы физлиц», «налог на добавленную стоимость», «акцизный налог», «местные налоги и сборы», «рентные платежи», «специальный режим налогообложения», «налогообложение аграрного сектора».

В состав групп вошли народные депутаты, заместители министров профильных министерств, в частности Минагропрода, представители отраслевых ассоциаций и объединений бизнеса, ученые, представители крупных консалтинговых и аудиторских компаний, включая «EY», «Delloitte», представители крупного бизнеса, представители малого и среднего бизнеса, а также Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Читайте такжеКабмин к концу года подготовит новый Налоговый кодекс

Как сообщал УНИАН, решение о формировании рабочих групп по усовершенствованию Налогового кодекса было принято в ходе встречи министра финансов Украины Александра Шлапака с представителями парламента, общественных организаций и бизнеса в конце апреля. Задачей рабочих групп станет проработка сокращения количества налогов до 8-9, оценка контроля трансфертного ценообразования, контроля работы налоговых и финансовых органов, усовершенствование борьбы с налоговыми «ямами», упрощение регистрационных процедур, упрощение отчетности, максимальное объединение налогового и бухгалтерского учета. Кроме того, каждая из 9 групп проработает детали налоговой политики по своим – «отраслевым» направлениям.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до 8. По словам главы правительства, выполнение такого задания даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налога, упразднить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных механизмах. Кроме того, Яценюк напомнил, что в рамках преобразований, в том числе конституционных, в Украине необходимо переработать Бюджетный кодекс, в первую очередь, в части распределения межбюджетных трансфертов.