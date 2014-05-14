ЕБРР ожидает падение экономики Украины по итогам года на 7%

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем, говорится в региональном экономическом обзоре банка.

«Развитие ситуации на востоке Украины, дальнейшая эскалация конфликта будет существенно влиять на общеэкономическую ситуацию в стране. В этой связи падение ВВП по итогам 2014 года составит порядка 7%», - говорится в обзоре.

В то же время в ЕБРР отмечают, что в 2015 году в экономике Украины будут заметны признаки стагнации, но, несмотря на это, экономика выстоит. «Внешние и фискальные дисбалансы будут со временем преодолены, в том числе посредством помощи МВФ и других финансовых доноров. По нашему сценарию, необходимые структурные реформы будут воплощены вовремя и системный банковский кризис будет преодолен, хотя и потребует значительных затрат на рекапитализацию банков», - сказано в обзоре.

В ЕБРР отмечают, что финансовый сектор Украины по-прежнему остается уязвимым, а уже проведенные реформы – в части либерализации курсовой политики и повышения тарифов на тепло и газ для населения – могут значительно сократить внутренний спрос. «В то же время девальвация гривни может оказаться положительной для экспортеров, для которых открылся рынок Евросоюза. Однако разрыв торговых связей с Россией также повлияет на настроения инвесторов и сократит уверенность кредиторов и торговые потоки", - говорится в обзоре.

Кроме того, ЕБРР назвал серьезными риски аннексии Крыма и возможного военного вторжения на материковую территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16% по итогам года. В то же время, фонд ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в среднесрочной перспективе. В частности, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2% в 2015 году и достигнет на 4-4,5% в среднесрочной перспективе.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

Читайте такжеЕБРР планирует выпуск облигаций в гривне