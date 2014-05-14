ЕС готовит торговые и финансовые санкции против Крыма

Европейский Союз готовит широкие торговые, финансовые и другие санкции против Крыма после отторжения и аннексии украинского полуострова Россией, а также конфискации украинской собственности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Что касается Крыма, то Европейский Совет объявил намерение о применении конкретных мер - часть этих мер мы уже имеем на второй стадии санкций. Но в дополнение мы готовим меры в сферах торговли, финансов и других областях и они сейчас прорабатываются. И продолжается подготовка к их введению в отношении Крыма", - сказала Косьянчич журналистам.

Напомним, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 12 мая ввел арест на имущество двух крымских компаний - "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", которые были экспроприированы Россией у Украины.

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В рамках второй фазы санкций ЕС, которая предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в ЕС, попали почти два десятка крымчан - представителей самопровозглашенного руководства полуострова, которые активно участвовали в отторжении Крыма от Украины и проведении референдума 16 марта, не признанного Евросоюзом.