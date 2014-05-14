НБУ может снизить ограничения по безналичным расчетам до 100 тыс. гривень
Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению рассмотреть возможность снижения суммы ограничений по безналичным расчетам со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн.
Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заседание Совета НБУ.
Совет также рекомендовал правлению НБУ усилить контроль за выполнением банками требований валютного законодательства, увеличить координацию в сфере денежно-кредитной политики между всеми финансовыми регуляторами, способствовать восстановлению ресурсной базы банков и стимулировать своевременное и полное возвращение средств рефинансирования.
Читайте такжеПервый транш кредита МВФ пополнил золотовалютные резервы до $17,3 млрд
«Совет рекомендует Правлению Национального банка и Кабинету министров Украины создать комитет или совет по финансовой стабильности как межведомственный координационный орган, в состав которого войдут руководители Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг», - говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что создание соответствующего органа позволит поддержать финансовую стабильность, выявить системные риски и принять меры в случае их материализации.
Также отмечается, что Совет Нацбанка рекомендовал Правлению активнее проводить разъяснительную работу с населением и субъектами экономической деятельности в отношении действий регулятора.
Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2013 года вступило в силу постановление Нацбанка, которым регулятор ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.
Верховная Рада 1 апреля приняла постановление о назначении членов Совета Нацбанка, в состав которого вошли Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый. 26 марта парламент исключил из состава совета Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко и Игоря Прасолова в связи с завершением срока их полномочий.
Последний раз Совет Нацбанка провел заседание 20 декабря прошлого года.