Декларация о доходах: выворачивать карманы будут все

Декларационная кампания в Украине традиционно стартовала 1 января и завершилась 30 апреля. Впервые она проходила в условиях глубокого политического противостояния, аннексии Крыма и фактически боевых действий на юго-востоке страны. Это, бесспорно, сказалось на итоговых показателях: объем задекларированных доходов оказался на 6 млрд грн ниже прошлогоднего.

«Крым и юго-восток, наверняка, еще скажутся на поступлениях. Но это коснется всего их набора - не только доходов физлиц, - считает заместитель директора Департамента доходов и сборов физических лиц Министерства доходов и сборов Сергей Наумов. - Но было бы не верно видеть сугубо политическую составляющую в этом процессе. Доходы и потери зависят от деловой активности, к примеру, активности на рынке ценных бумаг, на рынке недвижимости, на рынке торговли автомобилями. Вот это формирует доход и прогноз по сбору налогов».

Впрочем, Миндоходов пока не строит прогнозы, а приводит лишь общие данные прошедшей декларационной кампании. В частности, количество гривневых миллионеров по сравнению с прошлым годом выросло на 40 человек – до 3380. Половина из них – жители Киевской и Донецкой областей. Миллиардеров, наоборот, стало вдвое меньше: доходы свыше 1 млрд грн задекларировали лишь двое украинцев, хотя в 2013 году их было четверо. Миндоходов не раскрывает информации о том, где живут эти граждане и в какой сфере трудятся.

Структура задекларированных доходов граждан в целом по стране выглядит традиционно: доходы от зарплаты - 13,9 млрд грн, от продажи движимого и недвижимого имущества – 3,9 млрд грн, от полученного наследства и подарков – 6,7 млрд грн, от сдачи имущества в наем – 1 млрд грн, от операций с инвестиционными активами – 1,2 млрд грн, от иностранных доходов – 1,1 млрд грн. Сумма заявленного к уплате налога составила 786,5 млн грн.

В Миндоходов подчеркивают: данные предварительные и будут уточняться. Но главное - в ином. Фактически, Украина в последний раз провела декларационную кампанию в ее традиционном виде. С 2015 года оценка доходов и их обнародование претерпит изменения.

Уклониться не получится

В начале апреля первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Билоус, курирующий налоговую политику ведомства, отмечал, что с 1 июля в Украине вступают в силу нормы о применении прогрессивной шкалы налогообложения к так называемым пассивным доходам граждан. Они не включают зарплату, но учитывают доходы от сдачи имущества в наем, проценты по депозитам, облигациям, а также дивиденды и роялти. Если такие доходы будут получены гражданином после 1 июля текущего года, то их придется задекларировать в любом случае. А налог на них будет рассчитан не по каждой отдельной статье, а на общую сумму доходов.

Министр финансов Александр Шлапак дал исчерпывающий комментарий на эту тему: «Пассивные доходы будут облагаться налогом один раз в год по итогам всего года на всю сумму. Те, кто получают доходы со всех пассивных источников, включая проценты по депозитам, в объеме от 20 тыс. грн и до 236 тыс. грн, должны будут уплатить налог по ставке 15%. Доходы от 236 тыс. грн до 1 млн грн будут облагаться общим налогом по ставке 20%, свыше 1 млн грн – по ставке 25%».

При этом в Миндоходов уверяют, что готовы не только обрабатывать новые данные деклараций, но и проверять их правильность.

Уклониться от декларирования доходов и, как следствие, уплаты налога на них – не получится. Как пояснил УНИАН Наумов, те доходы, которые подлежат декларированию по закону о прогрессивной шкале налогообложения пассивных доходов, отображаются в форме 1Д, которую подают налоговые агенты – структуры и предприниматели, выплачивающие гражданам эти доходы. «Поэтому информация о пассивных доходах к январю 2015 года уже будет в органах Миндоходов. И если человек, получив доходы, самостоятельно не подаст декларацию, то органам Миндоходов будет предоставлено право провести проверку, осуществить доначисление суммы налога и даже применить санкции: штраф в размере 25% от суммы полученного дохода», - подчеркнул Наумов.

И это - не единственное новшество, ожидающее украинцев.

«Амнистия собственности» в обмен на честную декларацию

В Министерстве доходов и сборов сейчас активно обсуждают введение обязательного декларирования, предусматривающего указание не только доходов, полученных за год, но и имущества, которое по факту находится в собственности декларанта. Впервые эту идею презентовали в декабре прошлого года и ее ключевыми особенностями является следующее: объем обязательного к декларированию дохода оценивался в размере не менее 120 минимальных зарплат (порядка 150 тыс. грн), размер обязательного к декларированию имущества – 1200 минимальных зарплат (1,5 млн грн).

Эти же цифры предлагают обсудить и сегодня, но с той лишь оговоркой, что порог декларирования будет меняться от года к году в сторону снижения. Таким образом, количество граждан, обязанных подавать декларации, будет только расти.

«Если концепция обязательного декларирования будет утверждена и принята на законодательном уровне, то первыми под ее действие попадут граждане, обладающие имуществом, стоимость которого равна или превышает 1200 минимальных зарплат, а все виды их доходов (включая зарплаты, пенсии, банковские вклады, доли в уставных фондах и прочие пассивные доходы) составят свыше 120 минимальных зарплат, - пояснил УНИАН Наумов. - Далее, на втором этапе, мы снизим планку доходов, скажем, до 80 минимальных зарплат, и круг людей, которым надо будет подавать декларацию – расширится. Еще через год, снизим планку до 60 минимальных зарплат».

Технология декларирования также изменится. Каждому гражданину, имущественное состояние которого окажется обязательным к декларированию, придется подавать две декларации – заявочную и регулярную. «Заявочную декларацию будут подавать один раз, и в дальнейшем она будет служить стартовым документом для оценки имущественного состояния гражданина. В заявочной декларации гражданин заявит, какие у него есть объекты движимого, недвижимого имущества, какие у него есть сбережения, ценные бумаги, - отметил Наумов. – Подав один раз заявочную декларацию, гражданин будет подавать регулярные декларации, которые для налоговиков станут инструментом контроля доходов гражданина, основанного на сравнении данных регулярных деклараций с данными заявочной декларации».

При этом Наумов не исключил, что данные регулярных и заявочных деклараций могут не совпадать – в силу целого ряда причин, включая нечистоплотность декларантов. Но для этих случаев, по словам Наумова, Миндоходов разрабатывает механизм своего рода «амнистии собственности». «Если гражданин не подавал в заявочной декларации данные, которые он затем подал в регулярной декларации, то мы будем считать, что такой собственностью или такими доходами гражданин обладал «по умолчанию». Это будет некий «гарантированный минимум»», - подчеркнул Наумов.

Ждем изменений

В декабре 2013 года Миндоходов разработало переход к новой декларационной политике с 1 января 2015-го. Однако политическая и экономическая ситуация в стране внесла свои коррективы в эти планы. «Внедрение общеобязательного декларирования - актуальная потребность украинского общества. Но прежде, чем внедрять, мы должны подготовиться сами и подготовить общество. Если мы хотим, чтобы новые правила вступили в силу с 2015 года, нам нужно уже к июлю одобрить и обсудить законопроект об обязательном декларировании. Очевидно, нам не удастся этого сделать. Кроме того, необходима масштабная просветительская кампания по формированию культуры уплаты налогов», - отмечал в интервью УНИАН первый замминистра доходов и сборов Игорь Билоус.

Такого же мнения и Наумов. «В первоначальных планах стоял срок завершения обсуждения декларационной реформы к маю 2014 года. Но в нынешних условиях сроки, понятно, отодвинулись. Мы сейчас обсуждаем, потом оформим все в законопроект, который также будет обсуждаться. Это не так, что мы сейчас что-то разработаем, потом передадим в Кабмин или в парламент, и все в тайне принят будет принято. Нет, такого не будет», - заверил представитель Миндоходов.

При этом он отметил, что ключевой задачей реформы должно стать понимание ее целей и технологии применения. «Самый главный принцип – декларирование - должен быть понятным. Не так, как сейчас – надо задекларировать то и то, а еще и вот это. Нет. Нужно, чтобы было два–три критерия, по которым человек сам бы определил: должен он или нет подавать декларацию. И при этом человек должен быть уверен, что если он не подаст декларацию, то он не попадет под санкции», - добавил Наумов, отметив, что вопрос системы штрафов и наказаний за неподачу деклараций также требует проработки и обсуждения.

По его словам, наряду с разработкой критериев обязательного декларирования Миндоходов продумывает и механизмы подачи деклараций – вплоть до системы автоматического заполнения документов и отправки их посредством обычной смс-ки с мобильного телефона. «Увеличится количество декларантов, и мы хотим расширить возможности подачи декларации, - сказал чиновник. – Сейчас мы думаем о том, чтобы внедрять новые электронные сервисы, позволяющие подать декларации в удобное для плательщика время, в наиболее удобной форме и с любого места, где есть Интернет».

Однако, очевидно и другое: каким бы удобным ни был способ декларирования, главное – желание подать декларацию. Как отмечал Билоус, «мы должны измениться сами и восстановить доверие к себе».

Олеся Сафронова (УНИАН)