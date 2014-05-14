В Нацбанке утвердили основные принципы денежно-кредитной политики

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заседание Совета НБУ.

«Во время заседания Совета были одобрены Основные направления денежно-кредитной политики на 2014 год, которые будут опубликованы на страницах Официального интернет-представительства Национального банка в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНБУ может снизить ограничения по безналичным расчетам до 100 тыс. гривень

Согласно сообщению, в ходе рассмотрения вопроса реализации денежно-кредитной политики НБУ Совет признал, что в прошлом году она проводилась в соответствии с разработанными Основными принципами денежно-кредитной политики на 2013 год.

Читайте такжеобязательств банков перед вкладчиками

"В 2014 году усилия Национального банка будут направлены на стабилизацию ситуации в финансово-банковской сфере с целью содействия содержанию прироста индекса потребительских цен в пределах, не превышающих значение прогноза правительства", - приводятся в сообщении слова главы Совета Станислава Буковинского.

Буковинский отметил, что Нацбанк будет поддерживать деятельность правительства по восстановлению экономического роста, прежде всего, в плоскости создания условий для активизации кредитной поддержки банками реального сектора экономики и снижение процентных ставок. Также, по его словам, с целью повышения способности финансовой системы аккумулировать ресурсы для обеспечения потребностей экономического роста, в следующем году будет расширяться и совершенствоваться сфера безналичных платежей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 апреля приняла постановление о назначении членов Совета Нацбанка, в состав которого вошли Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый. 26 марта парламент исключил из состава совета Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко и Игоря Прасолова в связи с завершением срока их полномочий.

Последний раз Совет Нацбанка провел заседание 20 декабря прошлого года.