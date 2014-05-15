ПРАВЭКС-БАНК предлагает выгодную альтернативу депозитам: накопительный счет «ПРАВЭКС-Рекорд»

В условиях кризиса, стагнации экономики, инфляции и колебаний валютного курса ПРАВЭКС-БАНК предлагает решения для безопасного вложения, сохранения и приумножения денежных средств. Текущий накопительный счет «ПРАВЭКС-Рекорд» - гибкий банковский продукт, позволяющий заработать и быстро реагировать на текущие события.

Опасения моратория НБУ и недоверие к классическим депозитам, вызванные современными реалиями, побуждают население искать альтернативные варианты вложений. Актуальными сегодня являются вопросы свободного доступа к управлению вкладом и адаптации к динамичным изменениям в стране.

ПРАВЭКС-БАНК предлагает программу, которая отвечает нынешним потребностям вкладчиков. «ПРАВЭКС-Рекорд» позволяет свободно пополнять счет собственными средствами, снимать их в любое время и в любом отделении, а также получать еженедельные начисления и капитализацию процентов. То есть, существует возможность забрать все деньги в случае необходимости, или, наоборот, продолжать их накопление. Процентные ставки на остаток по счету составляют 15% годовых в гривне, 8% - в долларах США, 7% - в евро. Кроме того, все операции по вкладу бесплатны и доступны в отделениях по всей территории Украины.

Директор департамента розничного рынка ПРАВЭКС-БАНКА Семен Бабаев подчеркивает: «Размещая свободные денежные средства под выгодные проценты, наши клиенты приумножают и защищают их от обесценивания и кражи. Учитывая тот факт, что клиент может свободно распоряжаться сбережениями, выгодность этого продукта очевидна, а популярность все больше растет. Наш банк гарантирует сохранность денежных средств, которые граждане доверяют нам. Основное преимущество наших продуктов — это прозрачность всех условий и простота в сочетании с многофункциональностью».

Вложение под 15% годовых в гривне защитит сбережения от инфляции. Так как начисления процентов и капитализация каждую неделю заработок на каждой тысяче составляет 170 гривен в год. Стабильный рост прибыли обеспечивается начислением процентов на средний баланс на счете за предыдущую неделю.