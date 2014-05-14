Доллар на закрытии межбанка остановился на 12 гривнях

В среду, 14 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,8000/12,0000. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1210/16,4665, к 12:00 цены ушли вверх до 16,1900/16,4705. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,1875/16,4660.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3384/0,3456, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3398/0,3456. К закрытию торгов цены повысились до 0,3401/0,3459.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3700/1,3730.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 мая, торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8900, к 12:00 сузился спрэд до 11,7500/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0970/16,3605, к 12:00 цены составили 16,1710/16,3145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3354/0,3409, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3369/0,3398. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3365/0,3394.