Украина оценила потери от аннексии Крыма Россией в триллион гривень

Сумма убытков Украины от аннексии Крыма Российской Федерацией на сегодняшний день уже превышает 1 трлн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга.

«Касательно размера убытков. Размер убытков постоянно обновляется, поскольку убытки, кроме фактического ограничения права пользования нашими предприятиями, которые находятся на оккупированной территории, сейчас, после дополнений, составляют более триллиона гривень», - заявил он.

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Кроме того, по словам министра, есть постоянные ежедневные потери, поскольку "нам не дают пользоваться Черноморским шельфом".

«Фактически, Россия незаконно добывает и похищает тот газ, который принадлежит Украине. Также речь идет о морских портах, и инфраструктуру, которая там осталась, можно квалифицировать как потерянную выгоду от невозможности пользования этими объектами», - сказал министр.

Напомним, Россия незаконно оккупировала и аннексировала украинский Крым в марте текущего года.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 12 мая ввел арест на имущество двух крымских компаний -- "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", которые были экспроприированы Россией у Украины.

Под действие второй фазы санкций ЕС, которая предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз, попали почти два десятка крымчан - представителей самопровозглашенного руководства полуострова, которые активно участвовали в отторжении Крыма от Украины и проведении не признанного Евросоюзом референдума 16 марта.

14 мая Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, заявила, что Европейский Союз готовит широкие торговые, финансовые и другие санкции против Крыма.