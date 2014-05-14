Кризис в России и Украине может замедлить рост экономик в Европе – ЕБРР

Эскалация военного противостояния между Украиной и Россией может привести не только к стагнации экономик двух стран, но и в значительной степени замедлить экономический рост всего региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, говорится в специальном докладе Европейского банка реконструкции и развития, текстом которого располагает УНИАН.

«Кризис в России и Украине серьезно влияет на экономику двух стран и угрожает замедлить – и даже полностью остановить – экономический подъем в более обширном регионе, - говорится в докладе. - По менее благоприятному сценарию, который предусматривает, в частности, наложение финансовых санкций, Россия впадет в рецессию, в Украине сокращение объемов производства усугубится, а в среднем по региону в 2014-2015 гг. рост застопорится. В этот момент российско-украинский кризис начнет влиять на мировую экономику».

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По мнению аналитиков ЕБРР, политическая напряженность уже перечеркнула надежды на то, что непрерывное снижение темпов роста в регионе, наблюдаемое с 2011 г., в текущем году сменится повышением. «Эта напряженность также перевешивает положительное влияние продолжающегося подъема в еврозоне и уменьшение давления, вызванного внедрением адаптивной денежно-кредитной политики в США. Отрицательные побочные явления политической напряженности до сих пор ограничивались преимущественно территорией России и Украины, однако они затронут ряд экономик Центральной и Юго-Восточной Европы», - утверждают экономисты ЕБРР.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем.

О последствиях украинско-российского кризиса также говорила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. По ее словам, этот кризис может обернуться негативными последствиями для всей мировой экономики, поскольку он заключает в себе риски, "которые очень сложно измерить и которые самым непредсказуемым образом могут отразиться на других странах".

Конфликт вокруг Украины, по мнению Лагард, будет иметь негативные последствия для международной торговли, иностранных инвестиций, а также для международных потоков капитала и энергоснабжения в Европе.