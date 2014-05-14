Швейцария увеличит помощь Украине на экономические реформы - НБУ

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на встречу в рамках ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР главы НБУ Степана Кубива с главой делегации Швейцарии Беатрисой Мазер-Маллори.

«Швейцарское правительство предоставило Украине 20 млн швейцарских франков и готово к дальнейшему расширению технической помощи», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Мазер-Маллори заверила представителей украинской делегации в политической поддержке украинских правительственных инициатив по реформам в финансовом и других секторах экономики путем предоставления нашему государству указанной финансовой помощи.

Также она сообщила о дальнейшем расширении технической помощи и дополнительном использовании финансовых ресурсов, которые будут направляться на развитие аграрного и энергетического секторов, малого и среднего бизнеса Украины.

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Глава НБУ поблагодарил главу делегации Швейцарии за поддержку действий украинской власти и сообщил о готовности Нацбанка взять на себя роль кооординатора помощи международных доноров, направленной на восстановление и развитие банковского сектора Украины.

"Это повысит производительность программы, а также позволит сэкономить государственные средства", - приводятся в сообщении слова Кубива.

Согласно сообщению, глава НБУ также заверил присутствующих, что после политической и финансовой стабилизации и постепенного возвращения средств населения в банковскую систему, проведения мероприятий по капитализации банков регулятор обеспечит необходимую основу для возобновления кредитования реального сектора экономики в ближайшие годы.

В сообщении также отмечается, что швейцарская сторона предложила создать донорский (трастовый) фонд в рамках активного сотрудничества со стратегическими партнерами и поддержки ЕБРР экономических реформ в Украине.

Как сообщал УНИАН, украинская официальная делегация отбыла в Польшу для участия в ежегодном собрании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития с 13 по 16 мая.

Справка УНИАН. Собрание совета управляющих проводятся один раз в год. Управляющим от Украины в ЕБРР является министр финансов Украины. Глава Национального банка Украины занимает должность заместителя управляющего от Украины - члена совета управляющих.

Украина является членом ЕБРР с 1992 года, входит в группу стран во главе со Швейцарией и занимает второе место среди стран группы (Швейцария, Украина, Лихтенштейн, Туркменистан, Сербия, Черногория и Молдова). Исполнительным директором группы является представитель Швейцарии Вернер Грубер. Украина имеет своего представителя в должности заместителя исполнительного директора группы.