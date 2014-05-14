ПриватБанк объявил мобилизованным воинам кредитные каникулы

Крупнейший украинский банк ПриватБанк принял решение отменить начисление процентов по кредитам для заемщиков, мобилизованным в ряды украинской армии.

Как сообщили в банке, отмена начисления процентов действует на время прохождения военной службы для клиентов программ потребительского кредитования, кредитования малого бизеса и пользователей кредитными лимитами на картах.

Также на период мобилизации клиентов банк не будет начислять штрафные санкции за несвоевременное погашение кредитных платежей по всем видам кредитных программ.

“Правление банка приняло решение отменить начисление процентов по кредитам всем клиентам, которые в этот непростой для Украины период защищают ее целостность и мирное будущее, - отмечает заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский. - Всем нашим клиентам, которые призваны в украинскую армию, на время прохождения службы не будут начисляться проценты за пользование кредитами и штрафы за просроченные обязательные платежи”.

Как сообщили в банке, для того, чтобы мобилизованные воины смогли воспользоваться кредитными каникулами, нужно обратиться в любое отделение банка или связаться с Сервисным центром ПриватБанка. Для подтверждения прохождения воинской службы клиентам достаточно прислать банку копию военного билета, в котором указана дата мобилизации.