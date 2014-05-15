Аксенов пригрозил конфисковать у Нацбанка 4 млрд грн

"Эти средства будут потрачены в законном режиме, пока они просто блокированы. В случае если так называемое руководство Украины будет нарушать договоренности и свои юридические обязательства, возможно, эти деньги будут использоваться для выплат компенсаций гражданам, вкладчикам, которые потеряли свои средства", - цитирует Аксенова ИТАР-ТАСС.

Аксенов уверяет, что в случае выполнения Украиной всех обязательств, в том числе и по погашению вкладов, средства Национального банка задерживаться не будут.

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Напомним, в хранилище НБУ в Симферополе находится около 3,6 млрд грн наличными. В целом сумма заблокированных активов ГУ НБУ в Крыму составляет около 4,6 млрд грн.

6 мая правление НБУ решило прекратить деятельность украинских банков и их филиалов на территории Крыма. Это значит, что возмещать вклады крымчан на территории полуострова (забрать деньги можно за пределами региона) ни один из банков не сможет.