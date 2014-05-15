Европейский центробанк может ввести отрицательную ставку по депозитам

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) готовит перечень возможных мер для июньского заседания, включая введение отрицательной ставки по депозитам банков, заявил главный экономист и член правления ЦБ Петер Прат, сообщают Вести Экономика.

"Введение отрицательной ставки по депозитам возможно наряду с другими мерами, - сказал Прат. - Мы готовим целый ряд мер". Среди этих мер он назвал возможным снижение базовой процентной ставки или новый раунд программы выдачи кредитов.

Если ЦБ не введет отрицательную ставку, то евро, вероятнее всего, станет доступнее для иностранных инвесторов, однако банки могут попытаться переложить возникшие издержки на плечи клиентов. Тем не менее, Прат не разделяет этих опасений.

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По его мнению, не следует ожидать, что ЕЦБ запустит программу по выкупу активов, подобную той, которую проводит Федрезерв США. "Я думаю, это станет возможно только тогда, когда ситуация в экономике и темпы инфляции в еврозоне в целом будут значительно хуже ожиданий", - сказал Прат.