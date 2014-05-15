Межбанк снова открылся долларом по 12 гривень

В четверг, 15 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,0160/16,4295.

Цены на российскую валюту составили 0,3373/0,3460,

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,3690/92 (среда - 1,3721/23).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 14 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,8000/12,0000. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Рынок евро-гривня в среду открылся котировками 16,1210/16,4665, к 12:00 цены ушли вверх до 16,1900/16,4705. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,1875/16,4660.